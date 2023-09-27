С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас
27 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1).
У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.
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Кроме того, Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.
Артем Довбик забил 3 гола в 7 матчах чемпионата Испании.
«Жирона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков после 7 матчей.
Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября
Вильярреал – Жирона – 1:2
Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Парехо, 49 мин (пен)
ГОЛ! 1:1. Довбик, 56 мин
ГОЛ! 1:2. Эрик Гарсия, 61 мин
События матча
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Круто
У господарів поля на 56-й хвилині голом відзначився український форвард Артем Довбик." Виходить Довбик сьогодні грав за Вільярреал? ))))))