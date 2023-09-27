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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.09.2023 20:00 – FT 1 : 2
Жирона
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Испания
27 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:41
5629
16

С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге

Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас

27 сентября 2023, 21:59 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:41
5629
16
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27 сентября в матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1).

У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.

❗️ ВИДЕО. Гол Довбика в Telegram

Кроме того, Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.

Артем Довбик забил 3 гола в 7 матчах чемпионата Испании.

«Жирона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков после 7 матчей.

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Вильярреал – Жирона – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Парехо, 49 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Довбик, 56 мин

ГОЛ! 1:2. Эрик Гарсия, 61 мин

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Артем Довбик Ла Лига видео голов и обзор Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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OKs100
Ещё чуть более года назад они еле-еле зашли в зону плеф-офф во второй лиге, а сейчас лидеры Ла Лиги. Вот что значит хороший тренер и два украинца в команде.
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+7
Умник
Довбык красава.
Циган если продолжит так зимой начнутся торги.
100 тыс город лидер ла лиги.
Круто
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+7
Показать Скрыть 2 ответа
roman75zpr
Жирона жирно начала чемпионат. Никто, наверное, не ожидал
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+5
Burevestnik
наступна гра  - перший екзамен для Жирони -   РЕАЛ той що з Мадриду...   
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Молодці!
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+2
Mr Voevudskiy
Можно чемпионат заканчивать)
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+2
AleksDnipro
...тим часом Мудрило перетворюється в так званий "мем" серед англомовної аудиторії, як свого часу Магуайр
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+1
turist86
Круто! Головне - не збавляти оберти і не спіймати зірочку.
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+1
AK.228
Браво!!👍👍
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
vikkro
Читаєм уважно початок допису - "
У господарів поля на 56-й хвилині голом відзначився український форвард Артем Довбик." Виходить Довбик сьогодні грав за Вільярреал? ))))))
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0
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