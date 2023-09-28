Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал турнирное положение своего клуба после победы над «Вильярреалом» (2:1):

«У нас 6 побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре против «Реала», мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасная игра, ведь мы будем играть против одной из лучших команд мира в качестве лидера.

Лидерство - это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Но если бы мы не выиграли, я бы все равно сказал, что мы провели хорошую игру. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперед. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после 7 туров».

Победа в матче с «Вильярреалом» позволила «Жироне» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. После 7 туров чемпионата в активе команды Довбика и Цыганкова 19 очков.