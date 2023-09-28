Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Испания
28 сентября 2023, 12:54 |
950
2

Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»

Мичел прокомментировал турнирное положение «Жироны»

28 сентября 2023, 12:54 |
950
2
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал турнирное положение своего клуба после победы над «Вильярреалом» (2:1):

«У нас 6 побед подряд, и это нелегко сделать в высшем дивизионе. Идея заключается в том, как мы играем. В субботу, в игре против «Реала», мы должны наслаждаться моментом и думать только о матче. Это будет прекрасная игра, ведь мы будем играть против одной из лучших команд мира в качестве лидера.

Лидерство - это прекрасно, и мы должны быть довольны этим. Но если бы мы не выиграли, я бы все равно сказал, что мы провели хорошую игру. Мы должны продолжать расти и помочь клубу сделать шаг вперед. Это может помочь нам получить новых игроков. Мы не можем остановиться на том, что лидируем в чемпионате после 7 туров».

Победа в матче с «Вильярреалом» позволила «Жироне» возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. После 7 туров чемпионата в активе команды Довбика и Цыганкова 19 очков.

По теме:
Шон ДАЙЧ: «Сказал игрокам, что тактика матчи не выигрывает»
Источник: Барселоне выдвинуты обвинения по делу Негрейры
Унаи ЭМЕРИ: «Разочарованы результатом игры с Эвертоном»
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Вильярреал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Источник AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Футбол | 27 сентября 2023, 17:51 7
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя матча 1/8 финала Кубка Украины

Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo
Футбол | 28 сентября 2023, 09:59 21
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo

Андрей Шевченко занял двадцатое место

Оболонь, обыграв Динамо, повторила достижение Шахтера
Футбол | 28.09.2023, 11:55
Оболонь, обыграв Динамо, повторила достижение Шахтера
Оболонь, обыграв Динамо, повторила достижение Шахтера
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Футбол | 28.09.2023, 07:00
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом
Футбол | 27.09.2023, 20:06
Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом
Триллер в Одессе. Черноморец вырвал победу в матче с Кривбассом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yass
А їм можна в єврокубках грати паралельно з МанСіті? Здається, там один господар. Чи це якось легально обходиться?
Ответить
0
sheva
Жирона би в 4 фінішувати, а далі великий розпродаж...За умови що він не почнеться після першого кола.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
27.09.2023, 23:59 8
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем