27 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Вильярреал» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Керамика» в городе Вильярреаль.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция