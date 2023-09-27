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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.09.2023 20:00 – FT 1 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
27 сентября 2023, 22:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:04
1744
0

Вильярреал – Жирона – 1:2. Важный мяч Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура чемпионата Испании

27 сентября 2023, 22:47 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:04
1744
0
Вильярреал – Жирона – 1:2. Важный мяч Довбика. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде обыграла «Вильярреал» (2:1).

У гостей на 56-й минуте голом отличился украинский форвард Артем Довбик.

❗️ ВИДЕО. Гол Довбика в Telegram

Кроме того, Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас.

Ла Лига. 7-й тур, 27 сентября

Вильярреал – Жирона – 1:2

Голы: Парехо, 49 (пен) – Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61.

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Парехо, 49 мин (пен)

ГОЛ! 1:1. Довбик, 56 мин

ГОЛ! 1:2. Эрик Гарсия, 61 мин

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Гарсия (Жирона).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Парехо (Вильярреал).
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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик видео голов и обзор Вильярреал - Жирона
Источник Sport.ua
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