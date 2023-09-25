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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.09.2023 20:00 - : -
Жирона
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Испания
25 сентября 2023, 23:55 |
184
0

Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября в 20:00 по Киеву

25 сентября 2023, 23:55 |
184
0
Вильярреал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября на «Керамика» пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Жироной». Старт поединка намечен на 20:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда успела сменить наставника после начала розыгрыша. Кике Сетьен вроде бы неплохо справлялся, когда сам год назад занял пост после ухода Унаи Эмери в Астон Виллу, даже поднял подводников на 5-е место в Ла Лиге. Но, как потом оказалось, он напрочь рассорился с подопечными и не удивительно, что старт новой темпорады был провален: победили Мальорку, при поражениях не только Бетису и Барселоне, но и Кадису - это и стало роковым. В итоге желтый субмарин пригласил Пакету. И тот смог начать с победы, пусть и не самой убедительной - 2-1 дома со скромной Альмерией. В четверг был старт в Лиге Европы, с Панатинаикосом - и явная неудача в виде 0-2 против греков. А на выходных играли с Райо Вальекано, и тоже посредственный результат в виде 1-1, пусть и в Мадриде.

Жирона

Клуб вернулся в Примеру год назад, причем через сито плей-офф. В него не особенно верили, но получилось не просто закрепиться в высшем дивизионе, но и весной очутиться на некоторое время среди претендентов на еврокубки. В итоге сдулись в концовке, но все равно подопечные Мичела Санчеса закончили в верхней части турнирной таблице. И даже после летней паузы получилось удержать неплохую форму. Начав с ничьей на поле Реала Сосьедад, потом жирондинцы выдали серию побед, правда, при достаточно удобном графике. Справились и с Мальоркой, и не стоит смотреть на итоговый счет 5-3 - пару мячей пропустили уже в самой концовке.

Статистика личных встреч

Вильярреал выиграл все 5 крайних поединков против Жироны. В том числе он взял максимум в прошлом сезоне - 1-0 дома и 2-1 на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у Вильярреала дома будут хорошие шансы на успех. Но Жирона смотрится на порядок сильнее, так что стоит подумать о ставке на то, что в данном поединке гости выиграют при форе 0 (коэффициент - 2,24).

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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига
Источник Sport.ua
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