Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с форвардом-легионером
Футбольные качества Осамы Халайлы не устроили Романа Григорчука
Черкасский ЛНЗ неожиданно расторг контракт с израильским форвардом Осамой Халайлой, который стал игроком «фиолетовых» только прошлым летом.
Как стало известно Sport.ua, инициатором прекращения сотрудничества с Халайлой стал главный тренер черкасской команды Роман Григорчук – коучи «фиолетовых» был недоволен игровыми качествами нападающего.
После качественной работы в последние дни трансферного окна (переходы Макуана и Беннетта), а также довольно быстрого восстановления от тяжелой травмы Ассинора, руководство «фиолетовых» решило разорвать контакт с Халайлой.
Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.
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