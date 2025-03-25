Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с форвардом-легионером

Черкасский ЛНЗ неожиданно расторг контракт с израильским форвардом Осамой Халайлой, который стал игроком «фиолетовых» только прошлым летом.

Как стало известно Sport.ua, инициатором прекращения сотрудничества с Халайлой стал главный тренер черкасской команды Роман Григорчук – коучи «фиолетовых» был недоволен игровыми качествами нападающего.

После качественной работы в последние дни трансферного окна (переходы Макуана и Беннетта), а также довольно быстрого восстановления от тяжелой травмы Ассинора, руководство «фиолетовых» решило разорвать контакт с Халайлой.

Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.