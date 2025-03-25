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Украина. Премьер лига
25 марта 2025, 08:31 | Обновлено 25 марта 2025, 08:35
423
0

Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с форвардом-легионером

Футбольные качества Осамы Халайлы не устроили Романа Григорчука

25 марта 2025, 08:31 | Обновлено 25 марта 2025, 08:35
423
0
Стало известно, почему ЛНЗ прекратил сотрудничество с форвардом-легионером
ФК ЛНЗ. Осама Халайла

Черкасский ЛНЗ неожиданно расторг контракт с израильским форвардом Осамой Халайлой, который стал игроком «фиолетовых» только прошлым летом.

Как стало известно Sport.ua, инициатором прекращения сотрудничества с Халайлой стал главный тренер черкасской команды Роман Григорчук – коучи «фиолетовых» был недоволен игровыми качествами нападающего.

После качественной работы в последние дни трансферного окна (переходы Макуана и Беннетта), а также довольно быстрого восстановления от тяжелой травмы Ассинора, руководство «фиолетовых» решило разорвать контакт с Халайлой.

Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.

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Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Марк Ассинор трансферы Бени Макуана Джевисон Беннетт Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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