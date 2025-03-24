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  4. Кривбасс отказался продать центрфорварда-легионера в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
24 марта 2025, 20:44 |
365
0

Кривбасс отказался продать центрфорварда-легионера в ЛНЗ

Черкасчане проявляли интерес к Даниэлю Сосе

24 марта 2025, 20:44 |
365
0
Кривбасс отказался продать центрфорварда-легионера в ЛНЗ
fckryvbas.com. Даниэль Соса (справа)

В зимнее трансферное окно услугами 26-летнего центрфорварда «Кривбасса» Даниэля Сосы интересовался другой клуб УПЛ, который был готов купить легионера.

Предложение криворожанам по Сосе делал ЛНЗ, но «Кривбасс» отказался продавать своего нападающего.

Примечательно, что контракт Сосы с «Кривбассом» действует до конца текущего сезона.

В январе СМИ сообщали, что Соса может быть продан в ливийский «Аль-Хиляль», но эта сделка не состоялась.

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Алексей Сливченко Источник: Игорь Бурбас
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