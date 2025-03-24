Украина. Премьер лига24 марта 2025, 20:44 |
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Кривбасс отказался продать центрфорварда-легионера в ЛНЗ
Черкасчане проявляли интерес к Даниэлю Сосе
24 марта 2025, 20:44 |
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В зимнее трансферное окно услугами 26-летнего центрфорварда «Кривбасса» Даниэля Сосы интересовался другой клуб УПЛ, который был готов купить легионера.
Предложение криворожанам по Сосе делал ЛНЗ, но «Кривбасс» отказался продавать своего нападающего.
Примечательно, что контракт Сосы с «Кривбассом» действует до конца текущего сезона.
В январе СМИ сообщали, что Соса может быть продан в ливийский «Аль-Хиляль», но эта сделка не состоялась.
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