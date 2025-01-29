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Украина. Премьер лига
29 января 2025, 15:26 | Обновлено 29 января 2025, 15:45
478
0

Клуб из Ливии близок к подписанию лидера атак Кривбасса – источник

Даниэля Сосу сватают в «Аль-Хиляль»

29 января 2025, 15:26 | Обновлено 29 января 2025, 15:45
478
0
Клуб из Ливии близок к подписанию лидера атак Кривбасса – источник
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Соса (слева)

Ливийский «Аль-Хиляль» проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего форварда «Кривбасса» и сборной Нигера Даниэля Сосы, утверждает журналист Ирагена Элиели.

Сообщается, что клуб из города Бенгази близок к подписанию Сосы, однако на каких условиях и когда может состояться этот трансфер источник не конкретизирует.

Соса имеет контракт с «Кривбассом» до лета нынешнего года. Ранее сообщалось, что криворожане хотят пролонгировать трудовое соглашение с африканцем, но никаких официальных новостей по этому поводу с тех пор не поступало.

Даниэль Соса выступает за «Кривбасс» с марта 2023 года, когда перешел в клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне африканец является одним из лидеров атак криворожской команды, отличившись 2 голами и 4 ассистами в 15 матчах.

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Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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