Клуб из Ливии близок к подписанию лидера атак Кривбасса – источник

Ливийский «Аль-Хиляль» проявляет заинтересованность в услугах 26-летнего форварда «Кривбасса» и сборной Нигера Даниэля Сосы, утверждает журналист Ирагена Элиели.

Сообщается, что клуб из города Бенгази близок к подписанию Сосы, однако на каких условиях и когда может состояться этот трансфер источник не конкретизирует.

Соса имеет контракт с «Кривбассом» до лета нынешнего года. Ранее сообщалось, что криворожане хотят пролонгировать трудовое соглашение с африканцем, но никаких официальных новостей по этому поводу с тех пор не поступало.

Даниэль Соса выступает за «Кривбасс» с марта 2023 года, когда перешел в клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне африканец является одним из лидеров атак криворожской команды, отличившись 2 голами и 4 ассистами в 15 матчах.