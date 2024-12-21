Источник: Кривбасс ведет переговоры о пролонгации контрактов игроков

Криворожский клуб Кривбасс продолжил сотрудничество с легионером Даниэлем Сосом, сообщает ТаТоТаке.

В то же время продолжаются переговоры по пролонгации контракта с другим игроком – Андреем Понедельником.

Руководство Кривбасса не планирует выставлять игроков основного состава на трансфер. Однако через полгода истекают сроки контрактов у нескольких футболистов: Максим Лунев, Жан По, Джихад Бизимана и Олег Кожушко. В клубе готовы рассматривать адекватные предложения по любому из игроков.

Криворожский клуб соберется после новогодних праздников 12-13 января и через два дня отправится в Испанию, где проведет месячный сбор вблизи городка Торревьеха (провинция Аликанте).

В текущем сезоне Даниэль Соса сыграл за Кривбасс 16 матчей УПЛ и забил 2 гола, а также провел 1 поединок Кубка Украины и 3 игры в еврокубках.