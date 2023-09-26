Стало известно, почему Кривцов не доиграл матч за Интер Майами
У украинского защитника подозрение на сотрясение мозга
Состоялся матч регулярного сезона Восточной конференции MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра закончилась со счётом 1:1. Лео Месси участия в ней не принимал.
Украинский центральный защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел в основе своей команды, но был заменен в перерыве.
У украинца диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга после борьбы в штрафной. Об этом в соцсети Х (бывший Твиттер) написал американский журналист Франко Панисо.
🤕 Sergii Kryvtsov has been forced out of the game due to the concussion protocol after a collision in the Orlando City penalty area.— Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 25, 2023
He will be replaced by Kamal Miller, who is getting ready to enter. #InterMiamiCF
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