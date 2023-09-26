Стало известно, почему Кривцов не доиграл матч за Интер Майами

Состоялся матч регулярного сезона Восточной конференции MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра закончилась со счётом 1:1. Лео Месси участия в ней не принимал.

Украинский центральный защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел в основе своей команды, но был заменен в перерыве.

У украинца диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга после борьбы в штрафной. Об этом в соцсети Х (бывший Твиттер) написал американский журналист Франко Панисо.