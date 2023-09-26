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Major League Soccer
26 сентября 2023, 03:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 03:55
16
0

Стало известно, почему Кривцов не доиграл матч за Интер Майами

У украинского защитника подозрение на сотрясение мозга

26 сентября 2023, 03:45 | Обновлено 26 сентября 2023, 03:55
16
0
Стало известно, почему Кривцов не доиграл матч за Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч регулярного сезона Восточной конференции MLS, в котором играли «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра закончилась со счётом 1:1. Лео Месси участия в ней не принимал.

Украинский центральный защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел в основе своей команды, но был заменен в перерыве.

У украинца диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга после борьбы в штрафной. Об этом в соцсети Х (бывший Твиттер) написал американский журналист Франко Панисо.

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Источник Twitter
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