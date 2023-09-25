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  4. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Кривцов отыграл один тайм
Major League Soccer
25 сентября 2023, 05:21 | Обновлено 25 сентября 2023, 05:43
186
0

Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Кривцов отыграл один тайм

Команды из Флориды обменялись голами в середине второго тайма

25 сентября 2023, 05:21 | Обновлено 25 сентября 2023, 05:43
186
0
Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Кривцов отыграл один тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Флоридские «Интер Майами» и «Орландо Сити» сыграли вничью матч регулярного сезона Восточной конференции MLS.

В середине второго тайма полузащитник Давид Руис вывел гостей вперед, однако менее, чем через 15 минут форвард «Орландо Сити» Данкан Макгуайр сравнял и установил окончательный счет в матче.

Центральный защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов отыграл один тайм. Он вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Камала Миллера.

MLS, регулярный сезон, Восточная конференция

25 сентября

«Орландо Сити» – «Интер Майами» – 1:1 (0:0)

Голы: Руис, 52 – Макгуайр, 66.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Орландо Сити Сергей Кривцов
Источник Sport.ua
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