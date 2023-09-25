Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Кривцов отыграл один тайм
Команды из Флориды обменялись голами в середине второго тайма
Флоридские «Интер Майами» и «Орландо Сити» сыграли вничью матч регулярного сезона Восточной конференции MLS.
В середине второго тайма полузащитник Давид Руис вывел гостей вперед, однако менее, чем через 15 минут форвард «Орландо Сити» Данкан Макгуайр сравнял и установил окончательный счет в матче.
Центральный защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов отыграл один тайм. Он вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Камала Миллера.
MLS, регулярный сезон, Восточная конференция
25 сентября
«Орландо Сити» – «Интер Майами» – 1:1 (0:0)
Голы: Руис, 52 – Макгуайр, 66.
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