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  4. Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч против Орландо
Major League Soccer
25 сентября 2023, 02:18 |
64
0

Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч против Орландо

Месси пропускает матч из-за травмы

25 сентября 2023, 02:18 |
64
0
Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч против Орландо
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Стал известен стартовый состав «Интера Майами» на гостевой матч МЛС против «Орландо». Украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в стартовом составе команды из Флориды, аргентинский форвард Лионель Месси пропускает матч из-за травмы.

Каллендер – Аллен, Кривцов, Авилес, Йелдин – Кремаши, Руис, Арройо, Тэйлор – Мартинес, Кампанья.

Запасные: Дос Сантос, Миллер, Сандерленд, Стефанелли, Фариас, Робинсон, Сэйлор, Маквэй, Ульоа.

Матч между «Орландо» и «Интером Майами» начнется в 02:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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