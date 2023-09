Кривцов выйдет в основе Интера Майами на матч против Орландо

Стал известен стартовый состав «Интера Майами» на гостевой матч МЛС против «Орландо». Украинский защитник Сергей Кривцов выйдет в стартовом составе команды из Флориды, аргентинский форвард Лионель Месси пропускает матч из-за травмы.

Каллендер – Аллен, Кривцов, Авилес, Йелдин – Кремаши, Руис, Арройо, Тэйлор – Мартинес, Кампанья.

Запасные: Дос Сантос, Миллер, Сандерленд, Стефанелли, Фариас, Робинсон, Сэйлор, Маквэй, Ульоа.

Матч между «Орландо» и «Интером Майами» начнется в 02:30 по киевскому времени.

Our line up against Orlando 😤#ORLvMIA | 7:30PM ET | Tune in live using #MLSSeasonPass on Apple TV: https://t.co/HjZLZijIG6 pic.twitter.com/h3SQ39JlP5