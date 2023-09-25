ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор

Флоридские клубы «Интер Майами» и «Орландо Сити» не выявили победителя в очередном матче регулярного сезона MLS в Восточной конференции.

В середине второго тайма команды забили по одному голу с интервалом менее, чем в 15 минут. Давид Руис открыл счет, а Данкан Макгуайр сравнял.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Камала Миллера. Аргентинский форвард Лионель Месси не играл из-за травмы.

После этого матча «Интер Майами» в таблице Восточной конференции с 31 очком в 28 матчах занимает 14-ю позицию. «Орландо Сити» после 29 игр с 50 очками находится на втором месте.