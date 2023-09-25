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Major League Soccer
25 сентября 2023, 05:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 05:58
84
0

ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор

Команды обменялись голами в середине второго тайма

25 сентября 2023, 05:47 | Обновлено 25 сентября 2023, 05:58
84
0
ВИДЕО. Интер Майами и Орландо Сити сыграли вничью. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Флоридские клубы «Интер Майами» и «Орландо Сити» не выявили победителя в очередном матче регулярного сезона MLS в Восточной конференции.

В середине второго тайма команды забили по одному голу с интервалом менее, чем в 15 минут. Давид Руис открыл счет, а Данкан Макгуайр сравнял.

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе и в перерыве был заменен на Камала Миллера. Аргентинский форвард Лионель Месси не играл из-за травмы.

После этого матча «Интер Майами» в таблице Восточной конференции с 31 очком в 28 матчах занимает 14-ю позицию. «Орландо Сити» после 29 игр с 50 очками находится на втором месте.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Орландо Сити видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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