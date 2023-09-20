Калинина уступила чемпионке Aus Open 2020 в двух сетах, проиграв 2-й с 5:2

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах уступила Софии Кенин (США, WTA 53) за 1 час и 33 минуты.

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [12] – София Кенин (США) – 2:6, 6:7 (5:7)

Во втором сете Ангелина побеждала со счетом 5:2 и имела 4 сет-поинта, в том числе и 2 на своей подаче в 9-м гейме, однако упустила преимущество и проиграла на тай-брейке.

Это была восьмая встреча девушек. Украинка проиграла 5-й поединок.

Кенин является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020.

В 1/8 финала София встретится против победительницы матча Марта Костюк – Алена Остапенко.