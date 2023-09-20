Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина уступила чемпионке Aus Open 2020 в двух сетах, проиграв 2-й с 5:2
WTA
20 сентября 2023, 00:42 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:49
239
14

Калинина уступила чемпионке Aus Open 2020 в двух сетах, проиграв 2-й с 5:2

Ангелина завершила выступления на турнире в Гвадалахаре, вылетев во 2-м раунде от Кенин

20 сентября 2023, 00:42 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:49
239
14
Калинина уступила чемпионке Aus Open 2020 в двух сетах, проиграв 2-й с 5:2
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах уступила Софии Кенин (США, WTA 53) за 1 час и 33 минуты.

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [12] – София Кенин (США) – 2:6, 6:7 (5:7)

Во втором сете Ангелина побеждала со счетом 5:2 и имела 4 сет-поинта, в том числе и 2 на своей подаче в 9-м гейме, однако упустила преимущество и проиграла на тай-брейке.

Это была восьмая встреча девушек. Украинка проиграла 5-й поединок.

Кенин является чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020.

В 1/8 финала София встретится против победительницы матча Марта Костюк – Алена Остапенко.

По теме:
Даяна Ястремская – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина София Кенин WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе
Теннис | 19 сентября 2023, 18:41 0
С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе
С третьего раза. Крутых вышел во второй круг челленджера в Сен-Тропе

Алексей Крутых в упорной борьбе обыграл Элиаса Имера

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 20:50 41
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге

Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Футбол | 19.09.2023, 00:05
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
В команду требуется Product manager
Футбол | 19.09.2023, 11:34
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Stanislav Matusevych
Навіть за настільки низького рівня тенісу, коли більшість розіграшів складали 2-3 удари, після чого йшла невимушена, Ангеліна знову примудрилася програти сет, а з ним і матч, з рахунку 5:2 і чотирьох сетболів. 5 людей у топ-50, гри нема у жодної. Від двох інших наших представниць у Мексиці очікуються ще швидші вильоти.
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Сергій Юрійович
Все так передбачувано і безнадійно.
Ответить
0
Андрей Залищук
що з Гелею??? після Риму наче підмінив її хтось
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
BATI-GOOOOOL
Безвольное чудо...
Ответить
0
Muskrat2
Му-му.
Ответить
0
sirjoga
ну це не з 5-1, а вже непоганий прогрес, може скоро тільки з 5-3 буде програвати.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
Жена Конопли призналась, почему прекратила отношения с Денисом Поповым
18.09.2023, 17:25 23
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем