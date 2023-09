Миколенко и Зинченко выйдут в старте за Эвертон и Арсенал

Сегодня, 17 сентября, в 5-м туре АПЛ «Эвертон» на своем поле будет принимать лондонский «Арсенал».

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды.

Игрок «Арсенала» Александр Зинченко тоже сыграет с первых минут.

Стартовые составы:

Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковский, Брентуэйт, Миколенко – МакНил, Гуйе, Онана, Данжума – Дукуре – Бету, запасные: Виржиния, Паттерсон, Кин, Годфри, Гарнер, Оньянго, Доббин, Шермити, Калверт-Льюин.

Арсенал: Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Эдегор, Райс, Виейра – Сака, Нкетиа, Мартинелли, запасные: Рамсдейл, Томиясу, Кивиор, Жоржиньо, Хаверц, Троссар, Смит-Роу, Нелсон, Жезус.

Начало матча сегодня, 17 сентября, в 18:30 по Киеву.

