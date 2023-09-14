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ATP
14 сентября 2023, 15:34 | Обновлено 14 сентября 2023, 15:46
45
0

Джокович – лидер тура по количеству сыгранных минут на мэйджорах 2023 года

Серб значительно опережает конкурентов

14 сентября 2023, 15:34 | Обновлено 14 сентября 2023, 15:46
45
0
Джокович – лидер тура по количеству сыгранных минут на мэйджорах 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович является лидером 2023 года по суммарному количеству минут, проведенных на кортах в турнирах серии Grand Slam.

36-летний уроженец Белграда на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open провел в игре 77 часов и 4 минуты. Вторым в рейтинге идет Стефанос Циципас, у которого показатель составляет 49 часов и 36 минут. Третье место у испанца Карлоса Алькарас (49 часов и 5 минут).

Напомним, ранее сообщалось, что Новак Джокович отметился уникальным достижением среди мужчин в Открытой эре, выиграл в 2023 году три финала турниров серии Grand Slam, не проиграв ни одного сета.

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Новак Джокович Стефанос Циципас ATP Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Opta
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