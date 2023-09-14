Джокович – лидер тура по количеству сыгранных минут на мэйджорах 2023 года
Серб значительно опережает конкурентов
Сербский теннисист Новак Джокович является лидером 2023 года по суммарному количеству минут, проведенных на кортах в турнирах серии Grand Slam.
36-летний уроженец Белграда на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open провел в игре 77 часов и 4 минуты. Вторым в рейтинге идет Стефанос Циципас, у которого показатель составляет 49 часов и 36 минут. Третье место у испанца Карлоса Алькарас (49 часов и 5 минут).
Напомним, ранее сообщалось, что Новак Джокович отметился уникальным достижением среди мужчин в Открытой эре, выиграл в 2023 году три финала турниров серии Grand Slam, не проиграв ни одного сета.
49&36 - Only Novak Djokovic (77 hours and 4 minutes) has spent more time on court than Stefanos Tsitsipas (49 hours and 36 minutes) in Men's Singles Grand Slam events this season. Effort.@atptour pic.twitter.com/7lVVipIHMR— OptaAce (@OptaAce) September 14, 2023
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