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ATP
12 сентября 2023, 17:13 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:19
351
0

Джокович – первый в истории с тремя «сухими» победами в финалах Grand Slam

Серб в одном сезоне взял три трофея на мейджорах

12 сентября 2023, 17:13 | Обновлено 12 сентября 2023, 17:19
351
0
Джокович – первый в истории с тремя «сухими» победами в финалах Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

36-летний сербский теннисист Новак Джокович отметился уникальным достижением среди мужчин в Открытой эре. Он выиграл три финала турниров серии Grand Slam, не проиграв ни одного сета.

В 2023 году Джокович вначале победил в финале Australian Open, обыграв в трех сетах Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)), затем он победил в финале Ролан Гаррос норвежца Каспера Рууда (7:6 (7:1), 6:3, 7:5), а в минувший уик-энд Новак в финале US Open вновь в трех сетах переиграл Даниила Медведева (6:3, 7:6 (7:5), 6:3).

К слову, был у Новака Джоковича шанс и на четвертый трофей серии Grand Slam в сезоне – он играл в финале Уимблдона против испанца Карлоса Алькараса, но проиграл в пяти сетах – 6:1, 6:7 (6:8), 1:6, 6:3, 4:6.

Как известно, начало новой календарной недели Джокович встретил в статусе первой ракетки мира по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

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Источник ATP Tour
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