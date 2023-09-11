Рейтинг ATP. Джокович снова стал первой ракеткой мира
Карлос Алькарас опустился на вторую позицию
Две прошлые неделю мужчины провели на кортах US Open. Соревнования выиграл нестареющий Новак Джокович, который в очередной раз возглавил мировой рейтинг. Карлос Алькарас опустился на вторую строчку, Даниил Медведев остался третьим, Хольгер Руне – четвертым.
Каспер Рууд не смог защитить прошлогодний финал и опустился на четыре позиции. Это позволило Стефаносу Циципасу вернутсья в топ-5, несмотря на неудачное выступление на турнире. Вернулся в топ-10 и Александр Зверев.
Заметный прогресс показал полуфиналист Бен Шелтон, он дебютировал в топ-20. Впервые в первую полусотню зашел итальянец Маттео Арнальди.
Топ-10 рейтинга ATP
Виталий Сачко улучшил свое положение на 3 позиции, Алексей Крутых – на 7. Вячеслав Белинский и Александр Брайнин обновили личные рекорды.
Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP
В Чемпионской гонке Джокович обошел Алькараса, а Рублев поменялся местами с Циципасом.
Чемпионская гонка ATP
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