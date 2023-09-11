Рейтинг ATP. Джокович снова стал первой ракеткой мира

Две прошлые неделю мужчины провели на кортах US Open. Соревнования выиграл нестареющий Новак Джокович, который в очередной раз возглавил мировой рейтинг. Карлос Алькарас опустился на вторую строчку, Даниил Медведев остался третьим, Хольгер Руне – четвертым.

Каспер Рууд не смог защитить прошлогодний финал и опустился на четыре позиции. Это позволило Стефаносу Циципасу вернутсья в топ-5, несмотря на неудачное выступление на турнире. Вернулся в топ-10 и Александр Зверев.

Заметный прогресс показал полуфиналист Бен Шелтон, он дебютировал в топ-20. Впервые в первую полусотню зашел итальянец Маттео Арнальди.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко улучшил свое положение на 3 позиции, Алексей Крутых – на 7. Вячеслав Белинский и Александр Брайнин обновили личные рекорды.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Джокович обошел Алькараса, а Рублев поменялся местами с Циципасом.

Чемпионская гонка ATP