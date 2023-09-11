Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг ATP. Джокович снова стал первой ракеткой мира
ATP
11 сентября 2023, 13:08 |
337
0

Рейтинг ATP. Джокович снова стал первой ракеткой мира

Карлос Алькарас опустился на вторую позицию

11 сентября 2023, 13:08 |
337
0
Рейтинг ATP. Джокович снова стал первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Две прошлые неделю мужчины провели на кортах US Open. Соревнования выиграл нестареющий Новак Джокович, который в очередной раз возглавил мировой рейтинг. Карлос Алькарас опустился на вторую строчку, Даниил Медведев остался третьим, Хольгер Руне – четвертым.

Каспер Рууд не смог защитить прошлогодний финал и опустился на четыре позиции. Это позволило Стефаносу Циципасу вернутсья в топ-5, несмотря на неудачное выступление на турнире. Вернулся в топ-10 и Александр Зверев.

Заметный прогресс показал полуфиналист Бен Шелтон, он дебютировал в топ-20. Впервые в первую полусотню зашел итальянец Маттео Арнальди.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко улучшил свое положение на 3 позиции, Алексей Крутых – на 7. Вячеслав Белинский и Александр Брайнин обновили личные рекорды.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Джокович обошел Алькараса, а Рублев поменялся местами с Циципасом.

Чемпионская гонка ATP

По теме:
Новак ДЖОКОВИЧ: «Не думал, что это станет действительностью»
Победы Коко и Джоко, смена первых ракеток, провал украинок
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open
Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев Стефанос Циципас Хольгер Руне Каспер Рууд Александр Зверев Бен Шелтон Маттео Арнальди Александр Брайнин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
Футбол | 10 сентября 2023, 15:59 3
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной
У Италии еще две потери перед матчем с Украиной

Травмы получили Манчини и Политано

Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Футбол | 11 сентября 2023, 00:02 3
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе
Отбор Евро-2024. Польша проигрывает, а Албания лидирует в группе

Албанцы рвутся на чемпионат Европы

Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
Футбол | 11.09.2023, 07:11
Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
Ответил за поцелуй. Рубиалес решил уйти в отставку
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Теннис | 10.09.2023, 05:23
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Стародубцева проиграла первый в карьере матч WTA-тура
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 11.09.2023, 00:07
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
09.09.2023, 20:55 7
Футбол
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
10.09.2023, 00:15 3
Футбол
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 25
Футбол
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
09.09.2023, 22:34 12
Футбол
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
10.09.2023, 01:25 38
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Германии уволила главного тренера
10.09.2023, 17:54 19
Футбол
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
10.09.2023, 10:24 6
Теннис
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем