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US Open
11 сентября 2023, 02:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:40
864
0

Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open

Новак Джокович выиграл рекордный мэйджор

11 сентября 2023, 02:55 | Обновлено 11 сентября 2023, 03:40
864
0
Джокович стал четырехкратным чемпионом US Open

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович стал чемпионом американского мэйджора US Open.

В финальном матче сербский теннисист в трех сетах обыграл Даниила Медведева. В первом сете Джокович быстро сделал брейк, повел 3:0 и спокойно довел партию до победы. Во втором сете ни одному из теннисистов не удалось сделать брейк и игра перешла на тай-брейк, где Джоеович отыгрался со счета 0:2 и 1:3. Третий сет прошел по сценарию, похожему на первый – ранний брейк Джоковича и серб спокойно довел партию до победы.

Таким образом Новак Джокович через пять лет вернул себе титул чемпиона US Open и стал четырехкратным победителем американского мэйджора. Также для серба титул US Open стал рекордным, 24-м на мэйджорах.

US Open, мужчины, одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 2) – Даниил Медведев (3) – 6:3, 7:6 (5), 6:3.

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Источник Sport.ua
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