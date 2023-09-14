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  4. Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
ATP
14 сентября 2023, 15:58 |
324
0

Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»

Бывшая депутат парламента Сербии – о Новаке Джоковиче

14 сентября 2023, 15:58 |
324
0
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывшая депутат парламента Сербии Весна Пешич считает, что победы лидера мирового рейтинга АТР Новака Джоковича в теннисе неинтересны, а Карлос Алькарас показывает лучший теннис.

«Хватит с меня Джоковича. Он выиграл 24 мэйджора, на последнем из которых у него не было соперников, за исключением Ласло Дьере. Мне действительно все равно, выиграет ли он 25-й мэйджор, когда у нас есть новый теннис, в который играет Алькарас», – написала Пешич.

После волны критики Пашич объяснила, что ее пост был всего лишь провокацией, а сама она – давняя болельщица Джоковича.

«Заявления о Новаке были чистой воды провокацией, большая часть критики – от тех, кто не смотрит теннис, но я задела их патриотизм, который они защищают через Новака. Красиво получилось, ведь пользователи Твиттера знают, что я уже много лет болею за Джоковича, пока они смотрят футбол, а теперь и баскетбол», – написала политик.

Напомним, что Новак Джокович на US Open 2023 выиграл рекордный, 24 титул на мэйджорах в карьере.

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Новак Джокович теннис
Источник Twitter
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