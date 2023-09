Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»

Бывшая депутат парламента Сербии Весна Пешич считает, что победы лидера мирового рейтинга АТР Новака Джоковича в теннисе неинтересны, а Карлос Алькарас показывает лучший теннис.

«Хватит с меня Джоковича. Он выиграл 24 мэйджора, на последнем из которых у него не было соперников, за исключением Ласло Дьере. Мне действительно все равно, выиграет ли он 25-й мэйджор, когда у нас есть новый теннис, в который играет Алькарас», – написала Пешич.

После волны критики Пашич объяснила, что ее пост был всего лишь провокацией, а сама она – давняя болельщица Джоковича.

«Заявления о Новаке были чистой воды провокацией, большая часть критики – от тех, кто не смотрит теннис, но я задела их патриотизм, который они защищают через Новака. Красиво получилось, ведь пользователи Твиттера знают, что я уже много лет болею за Джоковича, пока они смотрят футбол, а теперь и баскетбол», – написала политик.

Напомним, что Новак Джокович на US Open 2023 выиграл рекордный, 24 титул на мэйджорах в карьере.

Dosta mi je vise Djokovica. Kad ja kazem. Ima 24 slema, poslednji izvukao na zreb, jedini protivnik mu bio Laslo Djere. Bas me briga da nas/me on vise davi sa 25 im, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, djiberaj uz muziku.