Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Бывшая депутат парламента Сербии – о Новаке Джоковиче
Бывшая депутат парламента Сербии Весна Пешич считает, что победы лидера мирового рейтинга АТР Новака Джоковича в теннисе неинтересны, а Карлос Алькарас показывает лучший теннис.
«Хватит с меня Джоковича. Он выиграл 24 мэйджора, на последнем из которых у него не было соперников, за исключением Ласло Дьере. Мне действительно все равно, выиграет ли он 25-й мэйджор, когда у нас есть новый теннис, в который играет Алькарас», – написала Пешич.
После волны критики Пашич объяснила, что ее пост был всего лишь провокацией, а сама она – давняя болельщица Джоковича.
«Заявления о Новаке были чистой воды провокацией, большая часть критики – от тех, кто не смотрит теннис, но я задела их патриотизм, который они защищают через Новака. Красиво получилось, ведь пользователи Твиттера знают, что я уже много лет болею за Джоковича, пока они смотрят футбол, а теперь и баскетбол», – написала политик.
Напомним, что Новак Джокович на US Open 2023 выиграл рекордный, 24 титул на мэйджорах в карьере.
Dosta mi je vise Djokovica. Kad ja kazem. Ima 24 slema, poslednji izvukao na zreb, jedini protivnik mu bio Laslo Djere. Bas me briga da nas/me on vise davi sa 25 im, kad imamo novi tenis koji igra Alkaraz. Plus je primitivna konzerva, djiberaj uz muziku.— Vesna Pesic (@vestoma_Tomy) September 12, 2023
Izjave o Novaku je bila moja cista provokacija, vecina napada dolazi od onih koji ne gledaju tenis,ali sam im povredila njihovo srpstvo koje preko Novaka brane.Lepo su se naslikali, jer tviterasi znaju da ja godinama navijam za Djokovica dok oni gledaju fudbal i sada kosarku.— Vesna Pesic (@vestoma_Tomy) September 14, 2023
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