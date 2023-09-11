Тоттенхэм перехватил у Ман Сити одного из самых перспективных защитников

Хорватский центральный защитник «Хайдука» Лука Вушкович вскоре перейдет в английский «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что 16-летним игроком интересовались минимум 5 топ-клубов Европы, одним из которых был «Манчестер Сити», но «шпоры» смогли убедить Вушковича перейти к ним благодаря четкому плану его развития.

Личные условия контракта между Лукой и «Тоттенхэмом» уже согласованы, сейчас клубы заканчивают бумажную работу.

В своем юном возрасте Вушкович уже успел отыграть 11 матчей за взрослую команду «Хайдука», забив 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.