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  4. Тоттенхэм перехватил у Ман Сити одного из самых перспективных защитников
Англия
11 сентября 2023, 10:38 |
875
0

Тоттенхэм перехватил у Ман Сити одного из самых перспективных защитников

Лука Вушкович скоро подпишет контракт со «шпорами»

11 сентября 2023, 10:38 |
875
0
Тоттенхэм перехватил у Ман Сити одного из самых перспективных защитников
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Вушкович

Хорватский центральный защитник «Хайдука» Лука Вушкович вскоре перейдет в английский «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что 16-летним игроком интересовались минимум 5 топ-клубов Европы, одним из которых был «Манчестер Сити», но «шпоры» смогли убедить Вушковича перейти к ним благодаря четкому плану его развития.

Личные условия контракта между Лукой и «Тоттенхэмом» уже согласованы, сейчас клубы заканчивают бумажную работу.

В своем юном возрасте Вушкович уже успел отыграть 11 матчей за взрослую команду «Хайдука», забив 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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Лука Вушкович Тоттенхэм Манчестер Сити Хайдук Сплит трансферы трансферы АПЛ чемпионат Хорватии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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