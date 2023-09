Манчестер Сити хотел подписать игрока Барселоны, но он не продается

Английский «Манчестер Сити» делал запрос для «Барселоны», чтобы узнать о возможносте трансфера испанского левого защитника Алекса Бальде, но каталонцы рассматривают его как неприкосновенного игрока, сообщает Фабрицио Романо.

Ситуация произошла в мае-июне. Между клубами никогда не было конкретных переговоров, потому что «Барселона» считает 19-летнего испанца слишком важным игроком для будущего команды.

Контракт Алекса Бальде с «Барселоной» действует только до лета 2024 года, но каталонцы уже готовят для него новое пятилетнее соглашение.

Manchester City asked for Alejandro Balde situation in May/June — but it was never concrete negotiations as Barça always considered Balde untouchable player 🔵🔴 #FCB



New deal for Balde, valid until June 2028 as crucial player for Barça future. pic.twitter.com/Y3srxpwsOQ