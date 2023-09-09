Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити хотел подписать игрока Барселоны, но он не продается
Англия
09 сентября 2023, 16:21 |
702
0

Манчестер Сити хотел подписать игрока Барселоны, но он не продается

Алекс Бальде является неприкосновенным для «Барселоны» игроком

09 сентября 2023, 16:21 |
702
0
Манчестер Сити хотел подписать игрока Барселоны, но он не продается
Twitter. Алекс Бальде

Английский «Манчестер Сити» делал запрос для «Барселоны», чтобы узнать о возможносте трансфера испанского левого защитника Алекса Бальде, но каталонцы рассматривают его как неприкосновенного игрока, сообщает Фабрицио Романо.

Ситуация произошла в мае-июне. Между клубами никогда не было конкретных переговоров, потому что «Барселона» считает 19-летнего испанца слишком важным игроком для будущего команды.

Контракт Алекса Бальде с «Барселоной» действует только до лета 2024 года, но каталонцы уже готовят для него новое пятилетнее соглашение.

По теме:
Бывший тренер Реала не возглавит Вильярреал
Реал – самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes
ХОЛАНД о Золотом мяче: «Верю в себя, шансы есть»
Алекс Бальде Манчестер Сити Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
Футбол | 09 сентября 2023, 11:45 8
Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»

Бывший игрок национальной сборной – о предстоящем матче отбора Евро-2024

Им нужно было идти в форварды. Топ-5 вратарей-бомбардиров мирового футбола
Футбол | 09 сентября 2023, 16:15 1
Им нужно было идти в форварды. Топ-5 вратарей-бомбардиров мирового футбола
Им нужно было идти в форварды. Топ-5 вратарей-бомбардиров мирового футбола

Они умели и спасать от голов, и становиться их авторами

Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Теннис | 09.09.2023, 05:59
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Баскетбол | 08.09.2023, 18:10
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
08.09.2023, 22:53
Волейбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 8
Футбол
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 2
Другие виды
Известны три участницы Итогового турнира WTA 2023 года
Известны три участницы Итогового турнира WTA 2023 года
08.09.2023, 09:26
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем