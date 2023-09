ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок МЮ перешел в клуб Чемпионшипа

Центральный защитник Аксель Туанзебе перешел в английский «Ипсвич Таун» из «Манчестер Юнайтеда».

Переход произошел на правах свободного агента. Клуб-новичок Чемпионшипа дал 25-летнему Акселю годичный контракт с возможностью продления еще на 1 год.

Аксель Туанзебе является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и находился в системе клуба с 2005 года. За это время он успел поиграть в «Астон Вилле», «Наполи» и «Сток Сити» на правах аренд, а за главную команду своей жизни провел 37 поединков. С «МЮ» он выиграл Лигу Европы сезона 2016/17.

🙌 Our newest recruit is in the building. #itfc