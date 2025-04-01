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  4. В Италии сравнили Довбика и Влаховича накануне матча Рома – Ювентус
Италия
01 апреля 2025, 14:22 |
689
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В Италии сравнили Довбика и Влаховича накануне матча Рома – Ювентус

Поединок 31-го тура Серии А состоится 6 апреля в 21:45

01 апреля 2025, 14:22 |
689
0
В Италии сравнили Довбика и Влаховича накануне матча Рома – Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 апреля состоится матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Рома» и «Ювентус». Накануне этого противостояния журналисты решили сравнить бомбардирские навыки форвардов этих клубов – Артема Довбика и Душана Влаховича.

«Артем Довбик и Душан Влахович – это два нападающих, которые являются олицетворением этой великой классики итальянского футбола, несмотря на то, что мнения болельщиков о них сильно расходятся.

В своем первом сезоне после прибытия в Италию, украинец провел 26 матчей в чемпионате, где забил 11 голов. Многие фанаты считают, что Артем не оправдал вложенные в него 30 млн евро, однако в текущем сезоне на его счету 16 забитых мячей во всех турнирах.

Нельзя забывать, что Довбик принес шесть очков «Роме» в матчах с «Лечче» (1:0) и «Кальяри» (1:0). Если углубляться в статистику, то мы увидим что форвард нанес 58 ударов в Серии А, 24 из них были в створ ворот. В его пассиве – девять упущенных голевых моментов, но это не выглядит чем-то страшным.

На другой половине поля роль лидера на себя возьмет Влахович, который имеет преимущество, так как проводит третий сезон в футболке «Ювентуса». сыграл 23 матча в чемпионате, но пока не достиг двузначной отметки голов (9). Сербский футболист нанес 64 удара в сторону ворот (26 точных) и упустил 14 голевых момента, что является откровенно плохим показателем», – считает пресса.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Ювентус Артем Довбик Душан Влахович
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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