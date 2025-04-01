Защитник Левого Берега: «Соперник воспользовался своим шансом и победил»

В матче 22-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Александрию». Гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол «Левый Берег» пропустил на 13-й минуте. Впечатлениями о матче поделился защитник киевского клуба Олег Соколов.

«Была равная игра, но соперник воспользовался своим шансом и победил. Понимали, против кого играем, но нам было интересно противостоять такому сопернику. Пытались играть в свой футбол, но, к сожалению, не все получилось обрадовать болельщиков результатом. Жаль, что пропустили после стандарта, ведь немало времени на тренировках этому уделяли. Будем анализировать свои ошибки и готовиться к игре с «Динамо».