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  4. Защитник Левого Берега: «Соперник воспользовался своим шансом и победил»
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 14:14 |
17
0

Защитник Левого Берега: «Соперник воспользовался своим шансом и победил»

Олег Соколов прокомментировал результат матча с «Александрией»

01 апреля 2025, 14:14 |
17
0
Защитник Левого Берега: «Соперник воспользовался своим шансом и победил»
ФК Левый Берег

В матче 22-го тура УПЛ «Левый Берег» принимал «Александрию». Гости одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол «Левый Берег» пропустил на 13-й минуте. Впечатлениями о матче поделился защитник киевского клуба Олег Соколов.

«Была равная игра, но соперник воспользовался своим шансом и победил. Понимали, против кого играем, но нам было интересно противостоять такому сопернику. Пытались играть в свой футбол, но, к сожалению, не все получилось обрадовать болельщиков результатом. Жаль, что пропустили после стандарта, ведь немало времени на тренировках этому уделяли. Будем анализировать свои ошибки и готовиться к игре с «Динамо».

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Левый Берег - Александрия Левый Берег Киев Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Соколов
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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