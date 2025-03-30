Виталий ПЕРВАК: «Спросите у Кривбасса, чего они не хотели играть»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в матче 22-го тура УПЛ.

– Неприятный осадок остался от первого тайма из-за действий наших футболистов, а во втором тайме мы выровняли игру. Конечно, еще не хватает мастерства, и есть над чем работать.

– Можете объяснить, почему перед матчем игроки не понимают, что делать, а уже во втором играют так, как надо?

– Знаете, мы работаем в течение недели и стараемся анализировать свою работу. И здесь будто показывали, как играет «Александрия» и как надо действовать при стандартах соперника. Говорили, что «Александрия» большинство своих мячей забивает после угловых или штрафных.

Возможно, где-то психологически не можем настроиться. Где-то и воздушная тревога сыграла свою роль.

– Почему игру с «Кривбассом» не сыграли на следующий день?

– «Кривбасс» категорически отказался играть на следующий день. Они мотивировали это тем, что у них очень много сборников. Это надо спросить у них, почему они были настолько категоричны.

– Поможет ли вам то, что перед игрой с «Динамо» у них будет кубковый матч?

– «Динамо» все равно «Динамо». Нам надо играть с уверенностью, и тогда можно рассчитывать на результат.