Шестая ракетка мира сделала неожиданное заявление о смене тренера

Шестая ракетка мирового рейтинга WTA Жасмин Паолини объявила о том, что больше не работает с тренером Ренцо Фурланом.

«Ренцо был важной частью моего роста, как игрока, так и как человека. Все, чему я научилась у него, останется со мной и продолжит направлять меня в этой новой главе, он всегда будет важным человеком в моей жизни», — написала Паолини в Instagram.

Жасмин и Ренцо впервые познакомились в 2015 году, после чего начали сотрудничать. А начиная с 2020 года Фурлан взял на себя обязательство работать с Паолини на постоянной основе.

В 2024 году итальянский наставник был признан лучшим тренером Hologic WTA Tour за его выдающуюся роль в руководстве Паолини. Жасмин, работая с 54-летним специалистом, начала сезон 2024 года за пределами топ-30, а завершила на четвертом месте мирового рейтинга.

Под руководством Ренцо Фурлана Паолини стала финалисткой на двух турнирах Большого шлема в одиночном разряде на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Она победила на большом хардовом турнире в Дубае, выиграла золотую медаль в парном разряде на Олимпийских играх в Париже вместе с партнершей Сарой Эррани, а также привела сборную Италии к первому за более чем 10 лет титулу Кубка Билли Джин Кинг.

«Я искренне благодарна за время, энергию и жертвы, которые он принес ради меня, часто вдали от дома и своей семьи. Я очень уважаю и ценю его. За его профессионализм, его страсть и ценности, которые он передавал мне на протяжении всех этих лет».