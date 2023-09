Британская теннисистка не доиграла матч юниорского US Open из-за жары

Британская теннисистка Ханна Клюгмен не смогла доиграть матч четвертьфинала юниорского US Open из-за сильной жары.

14-летняя Клюгмен в матче против 10-й сеяной чешки Лауры Самсоновой проиграла первый сет со счетом 0:6 и взяла медицинский таймаут из-за сильной жары и высокой влажности. Британка смогла начать второй сет, однако проиграв еще три гейма, закончила матч досрочно.

После этого Клюгмен и ее напарница Мими Сю снялись также с турнира в парном разряде.

Несмотря на то, что политика US Open относительно жары разрешает перенос юниорских матчей, температура по влажному термометру, – мера тепловой нагрузки под прямыми солнечными лучами, – не позволила это сделать.

Ханна Клюгмен занимает 23-ю позицию в мировом юниорском рейтинге ITF – ее личный рекорд. В нынешнем сезоне британка выиграла два чемпионских титула на турнирах категории J200,а также дошла до 1/32 финала на юниорском Ролан Гаррос и до 1/8 финала на юниорском Уимблдоне.

British 14-year-old Hannah Klugman 6-0 2-0 down against No 10 seed Laura Samsonova in the US Open girls’ singles quarter-finals. Brutal heat and humidity out here - worse than yesterday. Klugman took an off-court medical timeout after the first set. #USOpen pic.twitter.com/9XRId4uSlg