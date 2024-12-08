Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Ана Иванович в сексуальном новогоднем наряде. Сразила всех
Другие новости
08 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:40
102
1

ФОТО. Ана Иванович в сексуальном новогоднем наряде. Сразила всех

Бывшая первая ракетка мира поразила свежей публикацией в Instagram

08 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:40
102
1
ФОТО. Ана Иванович в сексуальном новогоднем наряде. Сразила всех
Instagram. Ана Иванович

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович выложила публикацию в Instagram, которая стала вирусной.

Экс-теннисистка предстала перед своими подписчиками в новогоднем коротком платье, которое свело её поклонников с ума:

«Какая красивая Санта», – написал один из фолловеров.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стоит отметить, что Ана состоит в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей.

По теме:
ФОТО. Жена тренера киевского Динамо впечатляет своей красотой. Посмотрите
ФОТО. Жена легенды АПЛ продаёт водку. У неё – уникальный рецепт
ФОТО. Вот как сейчас выглядит бывшая жена Виталия Кличко. Это топ
фото теннис Ана Иванович lifestyle
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свентек призналась, сколько ей стоило доказать невиновность в допинг-деле
Теннис | 06 декабря 2024, 23:12 0
Свентек призналась, сколько ей стоило доказать невиновность в допинг-деле
Свентек призналась, сколько ей стоило доказать невиновность в допинг-деле

Ига потратила в сумме более 85 тысяч долларов – на адвокатов и экспертизы

«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Бокс | 07 декабря 2024, 02:15 0
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину

Томми не будет драться с Дарреном Тиллом

«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
Бокс | 07.12.2024, 03:22
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
«Я хочу его победы, но не будет». Промоутер Джошуа – об Усик – Фьюри 2
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Футбол | 07.12.2024, 13:58
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Футбол | 07.12.2024, 19:58
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Да прям таки вбила?)) визивайте поліцію, пожежників, медиків, п,ди,ів, слідчу групу
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
07.12.2024, 01:56 6
Футбол
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 7
Бокс
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 3
Бокс
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
06.12.2024, 21:01
Бокс
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
06.12.2024, 08:23 2
Футбол
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
07.12.2024, 08:08 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем