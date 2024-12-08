ФОТО. Ана Иванович в сексуальном новогоднем наряде. Сразила всех

Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович выложила публикацию в Instagram, которая стала вирусной.

Экс-теннисистка предстала перед своими подписчиками в новогоднем коротком платье, которое свело её поклонников с ума:

«Какая красивая Санта», – написал один из фолловеров.

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Стоит отметить, что Ана состоит в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей.