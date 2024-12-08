Другие новости08 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:40
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ФОТО. Ана Иванович в сексуальном новогоднем наряде. Сразила всех
Бывшая первая ракетка мира поразила свежей публикацией в Instagram
08 декабря 2024, 01:39 | Обновлено 08 декабря 2024, 01:40
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Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович выложила публикацию в Instagram, которая стала вирусной.
Экс-теннисистка предстала перед своими подписчиками в новогоднем коротком платье, которое свело её поклонников с ума:
«Какая красивая Санта», – написал один из фолловеров.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Стоит отметить, что Ана состоит в браке с экс-футболистом Бастианом Швайнштайгером – пара воспитывает троих детей.
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Да прям таки вбила?)) визивайте поліцію, пожежників, медиків, п,ди,ів, слідчу групу
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