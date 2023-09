Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023

Итоговый турнир WTA в сезоне 2023 после годичной паузы возвращается в Мексику и пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.

В выборе места проведения Итогового турнира участвовал Совет игроков WTA и принимались во внимание логистика игроков, доступность для зрителей, вместимость трибун и вклад в поддержку женского тенниса.

В Итоговый турнир выйдут 8 лучших теннисисток по итогам Чемпионской гонки сезона. Сейчас место в финале сезона себе обеспечили польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек, спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Cancun, Mexico will host the 2023 season-ending WTA Finals from October 29th to November 5th 🇲🇽#WTAFinals pic.twitter.com/DbCLZHWj6V