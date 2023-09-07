Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
Финал сезона возвращается в Мексику
Итоговый турнир WTA в сезоне 2023 после годичной паузы возвращается в Мексику и пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.
В выборе места проведения Итогового турнира участвовал Совет игроков WTA и принимались во внимание логистика игроков, доступность для зрителей, вместимость трибун и вклад в поддержку женского тенниса.
В Итоговый турнир выйдут 8 лучших теннисисток по итогам Чемпионской гонки сезона. Сейчас место в финале сезона себе обеспечили польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек, спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.
Confirmed ✅— wta (@WTA) September 7, 2023
Cancun, Mexico will host the 2023 season-ending WTA Finals from October 29th to November 5th 🇲🇽#WTAFinals pic.twitter.com/DbCLZHWj6V
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