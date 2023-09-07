Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
WTA
07 сентября 2023, 17:52 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:00
232
0

Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023

Финал сезона возвращается в Мексику

07 сентября 2023, 17:52 | Обновлено 07 сентября 2023, 18:00
232
0
Стало известно, где пройдет Итоговый турнир WTA 2023
WTA

Итоговый турнир WTA в сезоне 2023 после годичной паузы возвращается в Мексику и пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне.

В выборе места проведения Итогового турнира участвовал Совет игроков WTA и принимались во внимание логистика игроков, доступность для зрителей, вместимость трибун и вклад в поддержку женского тенниса.

В Итоговый турнир выйдут 8 лучших теннисисток по итогам Чемпионской гонки сезона. Сейчас место в финале сезона себе обеспечили польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек, спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

По теме:
Соболева выбыла из турнира ITF в Чехии
Калинина и еще семь сеянных выбыли по итогам первого круга US Open
Итоговый турнир WTA в этом году может пройти в Чехии
Итоговый турнир WTA теннис
Источник WTA
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 07 сентября 2023, 11:15 31
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024

Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Теннис | 07 сентября 2023, 07:59 2
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии

Катерина добыла еще одну победу в Токио

Русин прибыл в расположение Сандерленда
Футбол | 07.09.2023, 10:07
Русин прибыл в расположение Сандерленда
Русин прибыл в расположение Сандерленда
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 07.09.2023, 00:43
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Теннис | 07.09.2023, 07:53
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
07.09.2023, 07:37 6
Теннис
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
БЕЛЛЬЮ – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Около 10 раз пересматривал повтор»
06.09.2023, 13:07 1
Бокс
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
ЧИСОРА – об ударе ниже пояса от Дюбуа: «Здесь не может быть двух мнений»
05.09.2023, 22:01
Бокс
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
Transfermarkt оценил трансфер Сидорчука. Сколько заработало Динамо
06.09.2023, 15:10 14
Футбол
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
Джессика ПЕГУЛА: «То, что Свёнтек потеряет первую строчку – безумие»
06.09.2023, 11:39 2
Теннис
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 5
Футбол
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
05.09.2023, 22:27 20
Футбол
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
06.09.2023, 21:57 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем