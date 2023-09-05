Тоттенхэм проявлял интерес к полузащитнику Челси

Лондонский «Тоттенхэм» интересовался полузащитником «Челси» Конором Галлахером, сообщает Фабрицио Романо.

Однако, несмотря на слухи, в день закрытия трансферного окна «Тоттенхэм» не делал трансферного предложения по 23-летнему англичанину в сумме 40 миллионов фунтов. Переговоры между клубами застопорились и Галлахер продолжит выступать за «Челси».

В нынешнем сезоне в составе «Челси» Конор Галлахер сыграл пять матчей, а за прошлый сезон – 50 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.