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  4. Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
US Open
04 сентября 2023, 07:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 07:32
1191
0

Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко

Алена в четвертый раз подряд обыграла польскую теннисистку

04 сентября 2023, 07:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 07:32
1191
0
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Ига Свёнтек

Латвийская теннисистка Алена Остапенко пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче 4-го круга представительница Латвии с камбэком обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек.

US Open. Четвертый круг
Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:3, 6:1

Проигрыш Свёнтек означает, что полька потеряет статус первой ракетки мира по завершении турнира, до этого она 74 недели подряд носила теннисную корону. Лидером рейтинга WTA станет Арина Соболенко.

Отметим, что Остапенко сыграла четвертый матч против Свёнтек и во всех праздновала победу. Алена впервые с 2017 года обыграла действующую первую ракетку мира. Далее ее ждет встреча с американкой Коко Гофф.

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Алена Остапенко Ига Свёнтек US Open 2023
Источник Sport.ua
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