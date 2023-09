Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко пробилась в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В матче 4-го круга представительница Латвии с камбэком обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек.

US Open. Четвертый круг

Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свёнтек (Польша) – 3:6, 6:3, 6:1

Проигрыш Свёнтек означает, что полька потеряет статус первой ракетки мира по завершении турнира, до этого она 74 недели подряд носила теннисную корону. Лидером рейтинга WTA станет Арина Соболенко.

Отметим, что Остапенко сыграла четвертый матч против Свёнтек и во всех праздновала победу. Алена впервые с 2017 года обыграла действующую первую ракетку мира. Далее ее ждет встреча с американкой Коко Гофф.

Jelena Ostapenko knocks Iga Swiatek out of the #USOpen pic.twitter.com/VHjswwMIkm