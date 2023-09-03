Зинченко – в старте. Стали известны составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед
Центральный матч 4-го тура АПЛ начнется в 18:30
Сегодня, 3 сентября, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 6-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Эрика тен Хага на матч:
«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.
«Ман Юнайтед»: Онана, Линдельоф, Мартинес, Фернандеш, Марсьяль, Решфорд, Эриксен, Каземиро, Далот, Антони, Ван-Биссака.
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023
🧱 Gabi at the back
🍚 Rice in the middle
📞 Eddie leads the line
Let's do this, Gunners 👊 pic.twitter.com/7rLXuHTXcj
🚨 Your United starting XI is here 👇#MUFC || #ARSMUN— Manchester United (@ManUtd) September 3, 2023
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