Зинченко – в старте. Стали известны составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед

Сегодня, 3 сентября, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 6-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Эрика тен Хага на матч:

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Ман Юнайтед»: Онана, Линдельоф, Мартинес, Фернандеш, Марсьяль, Решфорд, Эриксен, Каземиро, Далот, Антони, Ван-Биссака.

