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Англия
03 сентября 2023, 17:44 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:32
869
3

Зинченко – в старте. Стали известны составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед

Центральный матч 4-го тура АПЛ начнется в 18:30

03 сентября 2023, 17:44 | Обновлено 03 сентября 2023, 18:32
869
3
Зинченко – в старте. Стали известны составы на матч Арсенал – Ман Юнайтед
ФК Арсенал

Сегодня, 3 сентября, «Арсенал» на своем домашнем стадионе в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 6-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Микеля Артеты и Эрика тен Хага на матч:

«Арсенал»: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Ман Юнайтед»: Онана, Линдельоф, Мартинес, Фернандеш, Марсьяль, Решфорд, Эриксен, Каземиро, Далот, Антони, Ван-Биссака.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Болела
Ооо.. норм. А то я так подивився перед матчами збірної майже всі не в формі або сидять . Мудрик, Довбик, Миколенко, Яремчук, Маліновський без ігровоі, Ярмоленко на травмі…
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+1
rozalievka
Зина в старте.. сейчас привоз будет... 
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-1
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