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Испания
18 ноября 2024, 01:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:15
128
0

Перес изменил решение и рассказал Анчелотти, сколько он будет коучем Реала

Карло доработает свой контракт до установленных сроков

18 ноября 2024, 01:14 | Обновлено 18 ноября 2024, 01:15
128
0
Перес изменил решение и рассказал Анчелотти, сколько он будет коучем Реала
MARCA. Флорентино Перес и Карло Анчелотти

Президент «Реала» Флорентино Перес определился с будущим главного тренера команды Карло Анчелотти.

Перес выразил полноценное доверие Анчелотти. Флорентино рассказал, что Карло будет тренировать «Реал» до завершения своего контракта, то есть до лета 2026 года. Изменить решение Переса могут разве что катастрофические выступления «галактикос».

Анчелотти уже сообщил своему окружению, что не покинет «Реал» раньше лета 2026 года. Перес передумал назначать новым тренером Хаби Алонсо после завершения сезона, вероятно, испанец заменит Анчелотти уже в 2026 году.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу назначение тренера Хаби Алонсо
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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