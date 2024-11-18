Перес изменил решение и рассказал Анчелотти, сколько он будет коучем Реала

Президент «Реала» Флорентино Перес определился с будущим главного тренера команды Карло Анчелотти.

Перес выразил полноценное доверие Анчелотти. Флорентино рассказал, что Карло будет тренировать «Реал» до завершения своего контракта, то есть до лета 2026 года. Изменить решение Переса могут разве что катастрофические выступления «галактикос».

Анчелотти уже сообщил своему окружению, что не покинет «Реал» раньше лета 2026 года. Перес передумал назначать новым тренером Хаби Алонсо после завершения сезона, вероятно, испанец заменит Анчелотти уже в 2026 году.