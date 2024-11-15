Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал большие изменения на летнее трансферное окно 2025 года.



По информации немецкого журналиста Патрика Бергера из издания Sky Sports, летом «Реал» покинет Карло Анчелотти, а его преемником станет наставник «Байера» Хаби Алонсо. Кроме этого «Реал» планирует приобрести и главную звезду немецкого клуба – Флориана Вирца, который может обойтись «королевскому клубу» в более чем 130 миллионов евро.



В этом сезоне Вирц сыграл за «Байер» 17 матчей, забил 7 голов и сделал 2 передачи. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов.