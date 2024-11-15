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  4. Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду
Испания
15 ноября 2024, 23:02 |
2042
0

Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду

В мадридский клуб перейдут Хаби Алонсо и Флориан Вирц

15 ноября 2024, 23:02 |
2042
0
Большие изменения от Переса. Реал назначит нового тренера и купит звезду
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо и Флориан Вирц

Президент «Реала» Флорентино Перес запланировал большие изменения на летнее трансферное окно 2025 года.

По информации немецкого журналиста Патрика Бергера из издания Sky Sports, летом «Реал» покинет Карло Анчелотти, а его преемником станет наставник «Байера» Хаби Алонсо. Кроме этого «Реал» планирует приобрести и главную звезду немецкого клуба – Флориана Вирца, который может обойтись «королевскому клубу» в более чем 130 миллионов евро.

В этом сезоне Вирц сыграл за «Байер» 17 матчей, забил 7 голов и сделал 2 передачи. Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает трансфер таланта из АПЛ за 80 миллионов фунтов.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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