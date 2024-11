Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»

Агент звездного вингера Неймара Пини Захави прокомментировал слухи о том, что вингер ведет переговоры о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»:

«Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль. Он по контракту и очень счастлив там.

Мы с отцом Неймара – единственные люди, которые могут говорить о будущем Нейа. Я не знаю, откуда пошли последние слухи».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Аль-Хилялем рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть соглашение с «Сантосом».

🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.



“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy