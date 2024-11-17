Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»
Пини Захави опроверг слухи о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»
Агент звездного вингера Неймара Пини Захави прокомментировал слухи о том, что вингер ведет переговоры о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»:
«Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль. Он по контракту и очень счастлив там.
Мы с отцом Неймара – единственные люди, которые могут говорить о будущем Нейа. Я не знаю, откуда пошли последние слухи».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Аль-Хилялем рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что у Неймара есть соглашение с «Сантосом».
🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2024
“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Майк проиграл шоумену единогласным решением судей
Ютта Лердам помогает Джейку Полу побеждать и принимать любые вызовы
Звичайно, що щасливий. Не напружуючись, заробляти сотні мільйонів доларів за кілька десятків хвилин проведених на полі.