Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»
Саудовская Аравия
17 ноября 2024, 23:12 |
127
1

Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»

Пини Захави опроверг слухи о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»

17 ноября 2024, 23:12 |
127
1
Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Агент звездного вингера Неймара Пини Захави прокомментировал слухи о том, что вингер ведет переговоры о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»:

«Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль. Он по контракту и очень счастлив там.

Мы с отцом Неймара – единственные люди, которые могут говорить о будущем Нейа. Я не знаю, откуда пошли последние слухи».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Аль-Хилялем рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть соглашение с «Сантосом».

По теме:
Согласовали контракт. Переход Неймара в Сантос может произойти очень скоро
«Он должен думать о Золотом мяче». Кулибали – про партнера Мудрика
«Этот клуб не травмпункт». Президент Палмейраса «проехалась» по Неймару
Неймар Пини Захави Аль-Хиляль Фабрицио Романо Сантос расторжение контракта
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Бокс | 17 ноября 2024, 10:31 0
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола
Легендарный Холифилд отреагировал на поражение Майка Тайсона от Пола

Майк проиграл шоумену единогласным решением судей

ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
Бокс | 17 ноября 2024, 01:30 1
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10
ВИДЕО. Девушка Джейка Пола – настоящая секс-бомба! Она: 10/10

Ютта Лердам помогает Джейку Полу побеждать и принимать любые вызовы

Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Футбол | 17.11.2024, 14:34
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Группу мы не выиграем. Теперь бы не вылететь
Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
Теннис | 17.11.2024, 21:15
Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
Украина – Австрия – 1:2. А как побеждать? Цуренко разгромно отлетела Краус
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Футбол | 18.11.2024, 23:44
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Определена лучшая сборная в истории футбола. Бразилия – 2-я. Кто лидер?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
"Немає переговорів про те, щоб Неймар залишив Аль-Хіляль. Він за контрактом і дуже щасливий там." - агент Неймара.
Звичайно, що щасливий. Не напружуючись, заробляти сотні мільйонів доларів за кілька десятків хвилин проведених на полі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
ДЕВУШКА ДНЯ. Мария Гвардиола – лучшее творение лысого гения из Ман Сити
16.11.2024, 05:34 6
Футбол
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне после поражения Джейку Полу
17.11.2024, 09:11
Бокс
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
Роналду на высоте. Турнирные таблицы: Португалия и Испания выиграли группы
16.11.2024, 06:23 3
Футбол
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
В 58 лет на уровне! Майк Тайсон и Джейк Пол устроили крутое шоу
16.11.2024, 07:36 20
Бокс
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
ВИДЕО. Ветеран против шоумена! Как Тайсон и Джейк Пол сражались в Техасе
16.11.2024, 07:41
Бокс
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
ФОТО. Шакира хочет ещё одного ребенка от Пике. Вот, как она это сделает
17.11.2024, 02:50
Футбол
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
Солнце зашло в Батуми. Украина не смогла обыграть Грузию
16.11.2024, 20:57 353
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем