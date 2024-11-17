Агент Неймара: «Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль»

Агент звездного вингера Неймара Пини Захави прокомментировал слухи о том, что вингер ведет переговоры о расторжении контракта с «Аль-Хилялем»:

«Нет переговоров о том, чтобы Неймар покинул Аль-Хиляль. Он по контракту и очень счастлив там.

Мы с отцом Неймара – единственные люди, которые могут говорить о будущем Нейа. Я не знаю, откуда пошли последние слухи».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 32-летнего вингера в 30 миллионов евро. Контракт игрока с Аль-Хилялем рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Неймар провел за «Аль-Хиляль» во всех турнирах 2 матча, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что у Неймара есть соглашение с «Сантосом».