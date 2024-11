Впервые с 1930 года. Сборная Англии повторила уникальное достижение

17 ноября состоялся матч заключительного тура второй группы дивизиона В Лиги наций между сборными Англии и Ирландии. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу «Трех львов».

Первый гол в матче забил Гарри Кейн, а остальные 4 гола забили Энтони Гордон, Конор Галлагер, Джаррод Боуэн и Тейлор Харвуд-Беллис. Для этих четырех игроков взятия ворот стали дебютными в футболке «Трех львов».

Ранее 4 игрока сборной Англии забивали дебютные голы в одном матче только в 1930 году. Тогда своими дебютными взятиями ворот отметились Гарри Берджесс, Джими Хэмпсон, Сэмми Крукс и Эрик Гоутон в матче против сборной Северной Ирландии.

