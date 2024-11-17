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Лига наций
17 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:12
272
0

Впервые с 1930 года. Сборная Англии повторила уникальное достижение

В игре Лиги наций 4 игрока забили дебютные голы в одном матче

17 ноября 2024, 23:49 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:12
272
0
Впервые с 1930 года. Сборная Англии повторила уникальное достижение
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября состоялся матч заключительного тура второй группы дивизиона В Лиги наций между сборными Англии и Ирландии. Игра закончилась со счетом 5:0 в пользу «Трех львов».

Первый гол в матче забил Гарри Кейн, а остальные 4 гола забили Энтони Гордон, Конор Галлагер, Джаррод Боуэн и Тейлор Харвуд-Беллис. Для этих четырех игроков взятия ворот стали дебютными в футболке «Трех львов».

Ранее 4 игрока сборной Англии забивали дебютные голы в одном матче только в 1930 году. Тогда своими дебютными взятиями ворот отметились Гарри Берджесс, Джими Хэмпсон, Сэмми Крукс и Эрик Гоутон в матче против сборной Северной Ирландии.

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Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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