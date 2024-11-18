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  4. Довбик пояснил, почему не забил гол с убойной позиции после паса Забарного
Лига наций
18 ноября 2024, 01:03 |
380
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Довбик пояснил, почему не забил гол с убойной позиции после паса Забарного

Артем прокомментировал результат матча с Грузией (1:1) в Лиге наций 2024/25

18 ноября 2024, 01:03 |
380
0
Довбик пояснил, почему не забил гол с убойной позиции после паса Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал результат матча:

– Тяжелая игра, казалось, что должны забирать ее, но пропустили, в конце не забили. Какие твои ощущения?

– Конечно, тяжелая игра, потому что это, наверное, лучшее поколение сборной Грузии за последние несколько лет, и они еще играют дома, поддержка трибун где-то их подгоняла.

Но я думаю, что-то где-то результат по игре, потому что и у них были хорошие моменты в конце матча, и у нас было два момента. Я считаю, что игра, в принципе, ничейная была.

– Очень круто разыграли в 1-м тайме с Мудриком, ты выводил его на пространство. Можешь вспомнить этот момент, что думал тогда? Я, например, думал, что он забьет.

– Нет, ну мы понимали, мы видели, где-то чувствовали в игре, что у нас есть пространство и такие быстрые игроки, как Михаил – нужно этим пользоваться.

Поэтому я где-то пытался подыгрывать ему. Мы пытались где-то искать это пространство за спинами защитников. В принципе, это несколько раз получалось, но, к сожалению, забили только раз.

– Когда был этот прорыв, ты не удивился, увидев Забарного у чужих ворот? Там чуть-чуть офсайд, конечно, был, но момент очень крутой.

– Нет, по игре я видел, что он несколько раз пытается выходить с мячом, и у него это очень хорошо получается. В предыдущих матчах он тоже это практиковал, поэтому я видел, что у него есть пространство, и он, в принципе, этим здорово пользуется.

Но где-то не хватило больше коммуникации. Я ждал пас где-то в ноги, потом видел, что уже не смогу получить этот мяч и пытался где-то открыться или для него, или для себя. К сожалению, был офсайд.

– Как тебе атмосфера, это действительно был 12-й игрок? Мешало ли это?

– Атмосфера отличная, в принципе. Стадион небольшой, но ощущение было такое, словно где-то около 50 тысяч. Очень они страстно болеют за своих, такая домашняя атмосфера. В принципе, я думаю, что где-то трибуны их подгоняли в течение матча, особенно после того, как они забили.

– Последняя игра против Албании, снова ситуация, что все или ничего. Чего ждешь от этого противостояния?

– Нам нужна только победа, я так понимаю, чтобы занять 2-е место, чтобы попасть в Лигу А. Будем пытаться выиграть, но мы понимаем, что каждая игра на выезде – это нелегко.

Поэтому нужно всем сейчас, самое главное, восстановиться и быть готовыми, потому что сейчас все команды пытаются играть в футбол, и сейчас нет команд, которые ты можешь на одной ноге обыграть. Нужно быть полностью готовым, – сказал Довбик.

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)

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Даниил Агарков Источник: ВЗбирна
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