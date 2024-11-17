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ITF
17 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:01
1084
9

Киченок / Завацкая – Краус / Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию пятой игры противостояния КБДК Украина – Австрия

17 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 18 ноября 2024, 00:01
1084
9
Киченок / Завацкая – Краус / Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжает матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.

Во второй игровой день состоится парный поединок, который и решит судьбу всего противостояния. На корт выйдут тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Синья Краус / Тамира Пашек. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сейчас общий счет 2:2. Каждая команда выиграла по два одиночных матча. Для сине-желтых очки принесли Леся Цуренко (победа над Тамирой Пашек) и Катарина Завацкая (победа над Юлией Грабер).

Изначально в паре с Киченок была заявлена Анастасия Соболева, но капитан сборной Украины Илья Марченко произвел замену, выпустив Катарину.

Киченок / Завацкая – Краус / Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.

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Катарина Завацкая – Юлия Грабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
женская сборная Украины по теннису женская сборная Австрии по теннису Украина - Австрия Кубок Билли Джин Кинг Надежда Киченок Катарина Завацкая Тамира Пашек Синья Краус
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 9
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Alehandro
Надя не прокинулась? Вона тут єдина справжня папрниця, а, натомість, найбільше гівнячить
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0
Orion-V
Слабкою ланкою української пари виявляється "найдосвідченіша парниця" - Н. Кіченок
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0
Олександр Науменко
Кіченок як завжди, слабка ланка. Краус йде за третьою перемогою, а я пішов спати.
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0
Олександр Науменко
Краус одна бореться проти трьох.
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0
chevars
Кіченок - це суцільна лажа
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0
chevars
Кіченок забагато помиляється
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0
Олександр Науменко
Треба постійно грати на Пашек.
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0
Falko
Я от, тільки не зрозумів, чого Соболеву замінили на Завацьку? Вона же щойно вимоталась.
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0
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