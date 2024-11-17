Киченок / Завацкая – Краус / Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию пятой игры противостояния КБДК Украина – Австрия
17 ноября женская сборная Украины по теннису продолжает матчевое противостояние плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против команды Австрии.
Во второй игровой день состоится парный поединок, который и решит судьбу всего противостояния. На корт выйдут тандемы Надежда Киченок / Катарина Завацкая и Синья Краус / Тамира Пашек. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.
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Сейчас общий счет 2:2. Каждая команда выиграла по два одиночных матча. Для сине-желтых очки принесли Леся Цуренко (победа над Тамирой Пашек) и Катарина Завацкая (победа над Юлией Грабер).
Изначально в паре с Киченок была заявлена Анастасия Соболева, но капитан сборной Украины Илья Марченко произвел замену, выпустив Катарину.
Киченок / Завацкая – Краус / Пашек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале SetantaSports.
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