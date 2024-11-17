Действующие чемпионки вылетели. Определены обе полуфинальные пары КБДК 2024

17 ноября завершились все четвертьфинальные противостояния финала (плей-офф) Кубка Билли Джин Кинг 2024 в Малаге, Испания.

Сборная Великобритании переиграла действующих чемпионок из команды Канады со счетом 2:0. Вначале Эмма Радукану переиграла Ребекку Марино, а затем Кэти Бултер справилась с Лейлой Фернандес.

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В полуфинале британки сыграют против Словакия, которая ранее выиграла у Австралии.

Полуфинальные противостояния КБДК пройдут 17 и 18 ноября.

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Финальный этап

1/4 финала. 17 ноября, Малага

Канада – Великобритания – 0:2

Ребекка Марино – Эмма Радукану – 0:6, 5:7

Лейла Фернандес – Кэти Бултер – 2:6, 4:6

Кубок Билли Джин Кинг 2024. Пары 1/2 финала

Великобритания – Словакия

Великобритания – Словакия Польша – Италия

Фото с матча Канада – Великобритания