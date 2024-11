Лука МОДРИЧ: «Нет большей чести, чем носить футболку сборной Хорватии»

18 ноября в Сплите состоится матч заключительного тура первой группы дивизиона А Лиги наций между сборными Хорватии и Португалии. Капитан хозяев и игрок «Реала» Лука Модрич высказался об игре в национальной сборной:

«Я всегда говорю, что играть за национальную сборную – это большая честь и что-то особенное. Каждый матч для меня – это что-то приподнятое, и я всегда выкладываюсь на 100%. Надо выложиться по максимуму. Это всегда было моим руководящим принципом. Вы не можете не бросить все на поле. Нет большей чести, чем носить футболку сборной Хорватии».

В настоящее время сборная Хорватии идет на втором месте с 7 очками. Сборная Португалии, имея в своем активе 13 очков, лидирует в группу.

Ранее Модрич рассказал о Килиане Мбаппе в «Реале».

🗣 Luka Modrić: “I always say that playing for the national team is a great honor and something special. Every match is something sublime for me and I always give 100%. You have to give your maximum. It has always been my guiding principle. You can't help but leave everything on… pic.twitter.com/wpBap2Oy5G