Лутон арендовал полузащитника Арсенала

Полузащитник лондонского «Арсенала» Альберт Самби Локонга продолит карьеру в «Лутоне», сообщает Фабрицио Романо.

Новичок Английской Премьер-лиги «Лутон» согласовал с «Арсеналом» аренду Самби Локонга. Сам 23-летний бельгиец также дал свое согласие на переход.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Альберт Самби Локонга не играл, а в прошлом сезоне провел 15 матчей. Также в прошлом сезоне бельгийский полузащитник играл на правах аренды за «Кристал Пэлас», в составе которого сыграл три матча.

Albert Sambi Lokonga joins Luton Town on loan from Arsenal, deal agreed — here we go 🟠🤝🏻 #DeadlineDay



