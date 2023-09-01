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Англия
01 сентября 2023, 22:13 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:46
386
0

Лутон арендовал полузащитника Арсенала

Лутон усилился Альбертом Самби Локонга

01 сентября 2023, 22:13 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:46
386
0
Лутон арендовал полузащитника Арсенала
Twitter (Фабрицио Романо). Альберт Самби Локонга

Полузащитник лондонского «Арсенала» Альберт Самби Локонга продолит карьеру в «Лутоне», сообщает Фабрицио Романо.

Новичок Английской Премьер-лиги «Лутон» согласовал с «Арсеналом» аренду Самби Локонга. Сам 23-летний бельгиец также дал свое согласие на переход.

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Альберт Самби Локонга не играл, а в прошлом сезоне провел 15 матчей. Также в прошлом сезоне бельгийский полузащитник играл на правах аренды за «Кристал Пэлас», в составе которого сыграл три матча.

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трансферы Альберт Самби Локонга Лутон Таун Арсенал Лондон аренда игрока трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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