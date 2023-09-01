Лутон арендовал полузащитника Арсенала
Лутон усилился Альбертом Самби Локонга
Полузащитник лондонского «Арсенала» Альберт Самби Локонга продолит карьеру в «Лутоне», сообщает Фабрицио Романо.
Новичок Английской Премьер-лиги «Лутон» согласовал с «Арсеналом» аренду Самби Локонга. Сам 23-летний бельгиец также дал свое согласие на переход.
В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Альберт Самби Локонга не играл, а в прошлом сезоне провел 15 матчей. Также в прошлом сезоне бельгийский полузащитник играл на правах аренды за «Кристал Пэлас», в составе которого сыграл три матча.
Albert Sambi Lokonga joins Luton Town on loan from Arsenal, deal agreed — here we go 🟠🤝🏻 #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2023
The player has given his green light. pic.twitter.com/frbKCHt5j6
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