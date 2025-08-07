ВИДЕО. Дети из Украины вывели игроков Шахтера на матч Лиги Европы
«Горняки» играют против греческого «Панатинаикоса»
В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер» проводит матч третьего раунда квалификации к групповому этапу Лиги Европы, где «горняки» играют против греческого «Панатинаикоса».
На поле стадиона «Panathenaic Stadium» в Афинах, горняков вывели дети с Украины: «Незабываемый и трогательный момент для малышей 😍», – говориться в сообщении горняков.
На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Панатинаикос» – Шахтер. Ответный матч запланирован на 14 августа.
Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера высказался перед матчем команды против Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы
💙💛 Діти з України вивели гравців «Шахтаря» на матч Ліги Європи з «Панатінаїкосом» ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 7, 2025
Незабутній та зворушливий момент для малечі 😍#Shakhtar #UEL #ПанатінаїкосШахтар pic.twitter.com/I2JDFWuZ3X
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» – о Джордже Формане
Мбоко продолжает феерить в Канаде – в полуфинале 18-летняя Виктория выбила Рыбакину