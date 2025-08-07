ВИДЕО. Дети из Украины вывели игроков Шахтера на матч Лиги Европы

В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер» проводит матч третьего раунда квалификации к групповому этапу Лиги Европы, где «горняки» играют против греческого «Панатинаикоса».

На поле стадиона «Panathenaic Stadium» в Афинах, горняков вывели дети с Украины: «Незабываемый и трогательный момент для малышей 😍», – говориться в сообщении горняков.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Панатинаикос» – Шахтер. Ответный матч запланирован на 14 августа.

