Лига Европы
07 августа 2025, 21:31 | Обновлено 07 августа 2025, 21:32
ВИДЕО. Дети из Украины вывели игроков Шахтера на матч Лиги Европы

«Горняки» играют против греческого «Панатинаикоса»

ФК Шахтер Донецк.

В четверг, 7 августа, донецкий «Шахтер» проводит матч третьего раунда квалификации к групповому этапу Лиги Европы, где «горняки» играют против греческого «Панатинаикоса».

На поле стадиона «Panathenaic Stadium» в Афинах, горняков вывели дети с Украины: «Незабываемый и трогательный момент для малышей 😍», – говориться в сообщении горняков.

На нашем сайте доступна онлайн-трансляция матча «Панатинаикос» – Шахтер. Ответный матч запланирован на 14 августа.

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера высказался перед матчем команды против Панатинаикоса в Q3 Лиги Европы

Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
