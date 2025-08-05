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  4. Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 23:53 | Обновлено 05 августа 2025, 23:54
631
0

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

05 августа 2025, 23:53 | Обновлено 05 августа 2025, 23:54
631
0
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал это поражение.

«Сейчас трудно что-то говорить сразу после игры. Если проиграли, наверное, это справедливо. Но ничего еще не решено. Есть вторая игра. Будем готовиться. У нас есть еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Агрессия соперника? Мы были готовы. Прекрасно знали, как играет «Пафос». Команда дисциплинированно защищается. Понимали, что много моментов у нас не будет. Нужно было ждать своих шансов, и они у нас были. Нужно было их использовать. Тогда была бы совсем другая игра.

Что говорил Шовковский в перерыве? Мы всегда говорим в раздевалке, но это остается внутри команды. Шансы есть всегда. Ничего страшного не произошло. Это только первый тайм. Будем готовиться», – сказал Ярмоленко.

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
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Комментарии 1
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zaval1965
Беззуба,не цікава гра.Відповідь дивитися не буду.Хочется позитиву в наш тяжкий час,а тут таке.
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