Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Во вторник, 5 августа, киевское «Динамо» провело первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Соперником «бело-синих» стала кипрская команда «Пафос». Номинально домашний для нашей команды, прошел в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Подопечные Шовковского проиграли 0:1.

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко прокомментировал это поражение.

«Сейчас трудно что-то говорить сразу после игры. Если проиграли, наверное, это справедливо. Но ничего еще не решено. Есть вторая игра. Будем готовиться. У нас есть еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Агрессия соперника? Мы были готовы. Прекрасно знали, как играет «Пафос». Команда дисциплинированно защищается. Понимали, что много моментов у нас не будет. Нужно было ждать своих шансов, и они у нас были. Нужно было их использовать. Тогда была бы совсем другая игра.

Что говорил Шовковский в перерыве? Мы всегда говорим в раздевалке, но это остается внутри команды. Шансы есть всегда. Ничего страшного не произошло. Это только первый тайм. Будем готовиться», – сказал Ярмоленко.