Лига конференций
07 августа 2025, 22:51 | Обновлено 07 августа 2025, 23:01
ВИДЕО. Гол в ворота Полесья не был засчитан после просмотра VAR

На 83-й минуте игрок клуба Пакш отправил мяч в сетку, но его ждало разочарование

Kyivstar TV

Житомирское Полесье продолжает выступление в квалификации Q3 Лиги конференций 2025/26.

7 августа в 21:00 в словацком городе Прешов встречаются Полесье и венгерский Пакш.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 14 августа в Венгрии. По сумме двух игр проигравшая команда покинет еврокубки.

Победитель противостояния выйдет в Q4 Лиги конференций, где сыграет с итальянской Фиорентиной.

На 83-й минуте гости отправили мяч в сетку, но гол не был засчитан после просмотра VAR.

Незасчитанный гол в ворота Полесья, 83 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
