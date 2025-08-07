Легионер Шахтера: «Пограничники пока не узнают – не заслужил я»

Бразильский легионер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана рассказал, как относится к частым переездам, с которыми столкнулся в Украине.

– Сейчас общаемся в аэропорту перед вылетом в Афины. Команда много путешествует. Как вы обычно проводите время в пути?

– Каждый продолжает заниматься своими привычными делами. Кто-то смотрит фильмы, сериалы, кто-то может почитать, кто-то спит. Также можем во что-то играть или просто разговаривать друг с другом. Что касается лично меня, то я бы хотел поспать и как-то убить время, но мне это не удается. Не умею спать в самолетах, поэтому приходится перебиваться просмотром какого-либо контента.

– Команда часто пересекает границу. С вами случались какие-то интересные ситуации. Пограничники не просят о фото?

– Так же, как и в самолете, пытаемся как-то общаться, убивать время и проводить его вместе. Когда есть возможность где-то остановиться или уже непосредственно на границе, то выходим немного размяться, потянуть ноги, чтобы совсем не задубело тело за эти часы путешествий. Но это новый опыт. Да, он довольно утомителен, но думаю, что за то время, что мы ездим, мы все уже определенно к нему привыкли.

Я молодой игрок, немного рассеянный и постоянно что-то забываю. Приходится либо возвращаться, либо уезжать без той или иной вещи. А пограничники пока не узнают – не заслужил я еще софитов их внимания. Просто берут паспорт и ставят штамп. Пока без автографов, – сказал Алиссон.

