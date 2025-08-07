Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер не проигрывает в еврокубках уже 5 матчей подряд
07 августа 2025, 23:50
Шахтер не проигрывает в еврокубках уже 5 матчей подряд

Когда в последний раз была подобная серия?

Шахтер не проигрывает в еврокубках уже 5 матчей подряд
ФК Шахтер

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию в еврокубках до 5 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках

  • 2025: ЛЕ, «Шахтер» – «Ильвес» 6:0
  • 2025: ЛЕ, «Ильвес» – «Шахтер» 0:0
  • 2025: ЛЕ, «Бешикташ» – «Шахтер» 2:4
  • 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0
  • 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0

Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в 2020 году.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (2020 год)

  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Бенфика 2:1
  • 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер 3:3
  • 2020: ЛЕ, Вольфсбург – Шахтер 1:2
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург 3:0
  • 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель 4:1
Шахтер Донецк Панатинаикос Лига Европы статистика Шахтер - Панатинаикос
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
