Лига Европы07 августа 2025, 23:50
Шахтер не проигрывает в еврокубках уже 5 матчей подряд
Когда в последний раз была подобная серия?
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).
Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию в еврокубках до 5 матчей.
Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках
- 2025: ЛЕ, «Шахтер» – «Ильвес» 6:0
- 2025: ЛЕ, «Ильвес» – «Шахтер» 0:0
- 2025: ЛЕ, «Бешикташ» – «Шахтер» 2:4
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0
- 2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0
Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в 2020 году.
Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (2020 год)
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Бенфика 2:1
- 2020: ЛЕ, Бенфика – Шахтер 3:3
- 2020: ЛЕ, Вольфсбург – Шахтер 1:2
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Вольфсбург 3:0
- 2020: ЛЕ, Шахтер – Базель 4:1
