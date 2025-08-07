Шахтер не проигрывает в еврокубках уже 5 матчей подряд

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы донецкий «Шахтер» на выезде в Афинах сыграл вничью с «Панатинаикосом» (0:0).

Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию в еврокубках до 5 матчей.

Беспроигрышная серия донецкого «Шахтера» в еврокубках

2025: ЛЕ, «Шахтер» – «Ильвес» 6:0

2025: ЛЕ, «Ильвес» – «Шахтер» 0:0

2025: ЛЕ, «Бешикташ» – «Шахтер» 2:4

2025: ЛЕ, Шахтер – Бешикташ 2:0

2025: ЛЕ, Панатинаикос – Шахтер 0:0

Последний раз донецкий «Шахтер» имел подобную беспроигрышную серию в 2020 году.

Беспроигрышная серия донецкого Шахтера в еврокубках (2020 год)