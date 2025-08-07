Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 августа 2025, 23:36
Вне реальности. Сравнение лучших сезонов Месси и Роналду

Статистика легендарного португальца и аргентинца в их лучшие годы впечатляет

В настоящее время Лионель Месси и Криштиану Роналду находятся на завершающем этапе своей карьеры: аргентинец проводит последние футбольные мгновения в Америке («Интер Майами»), а португалец – в Саудовской Аравии («Аль-Наср»). Однако какую статистику они демонстрировали в своей лучшей форме?

Самым результативным сезоном в карьере Месси стал 2011/12 в составе «Барселоны». По итогам той кампании аргентинский нападающий в 60 матчах отметился 106 голевыми действиями (73 Г+ 32 А). Трудно представить, когда мы снова увидим игрока, способного хотя бы приблизиться к таким цифрам.

Лучшим сезоном Роналду стал 2014/15, когда он выступал за мадридский «Реал». В 54 поединках португалец набрал 84 очка по системе «гол + пас» (61 Г + 23 А). Даже когда «сливочные» переживали не лучшие времена, португалец стабильно выступал на высоком уровне.

По теме:
Хет-трик Роналду. Аль-Наср разгромил португальскую команду в спарринге
ВИДЕО. Роналду отметился забитым мячом в товарищеском матче в Португалии
Игрок Барсы расторгнет контракт с клубом. Известно, где продолжит карьеру
Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид статистика Ла Лига
