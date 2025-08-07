Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?

Беньямин Шешко станет новым игроком «Манчестер Юнайтед».

Словенец запомнился своими бомбардирскими показателями за РБ «Лейпциг» в последних двух сезонах.

Только четыре игрока Бундеслиги забили больше голов во всех соревнованиях в течение сезонов 2023/24 и 2024/25, чем Беньямин Шешко (39), при этом словенец является единственным из пятерки лучших бомбардиров в возрасте до 25 лет.

Лучшие бомбардиры среди игроков Бундеслиги во всех турнирах (2023/24 + 2024/25)

85 – Гарри Кейн (Бавария) 68 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд) 41 – Луис Опенда (РБ Лейпциг) 40 – Патрик Шик (Байер) 39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)

С момента своего дебюта в Бундеслиге, Шешко забил больше голов среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов в возрасте до 23 лет во всех турнирах.

Голы игроков в возрасте до 23 лет топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах

39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)

38 – Джуд Беллингем (Реал)

34 – Флориан Виртц (Байер)

39 - Only four Bundesliga players scored more goals in all competitions across the 2023-24 and 2024-25 seasons than Benjamin Sesko (39), with Sesko the only one of those top-five scorers under the age of 25. Future. pic.twitter.com/OGVZJ7Oevo — OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2025