Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?
Словенский нападающий был одним из лучших бомбардиров последних двух сезонов
Беньямин Шешко станет новым игроком «Манчестер Юнайтед».
Словенец запомнился своими бомбардирскими показателями за РБ «Лейпциг» в последних двух сезонах.
Только четыре игрока Бундеслиги забили больше голов во всех соревнованиях в течение сезонов 2023/24 и 2024/25, чем Беньямин Шешко (39), при этом словенец является единственным из пятерки лучших бомбардиров в возрасте до 25 лет.
Лучшие бомбардиры среди игроков Бундеслиги во всех турнирах (2023/24 + 2024/25)
- 85 – Гарри Кейн (Бавария)
- 68 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
- 41 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
- 40 – Патрик Шик (Байер)
- 39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)
С момента своего дебюта в Бундеслиге, Шешко забил больше голов среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов в возрасте до 23 лет во всех турнирах.
Голы игроков в возрасте до 23 лет топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах
- 39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)
- 38 – Джуд Беллингем (Реал)
- 34 – Флориан Виртц (Байер)
39 - Only four Bundesliga players scored more goals in all competitions across the 2023-24 and 2024-25 seasons than Benjamin Sesko (39), with Sesko the only one of those top-five scorers under the age of 25. Future. pic.twitter.com/OGVZJ7Oevo— OptaJoe (@OptaJoe) August 7, 2025
Since moving to the Bundesliga in 2023, Benjamin Šeško has scored more goals than any other player currently aged under 23 in Europe's top five leagues:— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 7, 2025
🥇 Benjamin Šeško - 39
🥈 Jude Bellingham - 38
🥉 Florian Wirtz - 34
Firing. 💥 pic.twitter.com/CDeFdJnOAf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист скончался 6 августа 2025 года
Поединок состоится 7 августа и начнется в 21:30 по Киеву