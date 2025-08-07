Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?
Германия
Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?

Словенский нападающий был одним из лучших бомбардиров последних двух сезонов

Чем запомнился Беньямин Шешко в Бундеслиге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямін Шешко

Беньямин Шешко станет новым игроком «Манчестер Юнайтед».

Словенец запомнился своими бомбардирскими показателями за РБ «Лейпциг» в последних двух сезонах.

Только четыре игрока Бундеслиги забили больше голов во всех соревнованиях в течение сезонов 2023/24 и 2024/25, чем Беньямин Шешко (39), при этом словенец является единственным из пятерки лучших бомбардиров в возрасте до 25 лет.

Лучшие бомбардиры среди игроков Бундеслиги во всех турнирах (2023/24 + 2024/25)

  1. 85 – Гарри Кейн (Бавария)
  2. 68 – Серу Гирасси (Штутгарт, Боруссия Дортмунд)
  3. 41 – Луис Опенда (РБ Лейпциг)
  4. 40 – Патрик Шик (Байер)
  5. 39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)

С момента своего дебюта в Бундеслиге, Шешко забил больше голов среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов в возрасте до 23 лет во всех турнирах.

Голы игроков в возрасте до 23 лет топ-5 европейских чемпионатов во всех турнирах

  • 39 – Беньямин Шешко (РБ Лейпциг)
  • 38 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 34 – Флориан Виртц (Байер)
Беньямин Шешко РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы статистика Бундеслига
