7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Пресс-служба горняков сообщила, что команда уже прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях клуба.

ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса