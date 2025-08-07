ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
Горняки проведут поединок Q3 Лиги Европы 7 августа в 21:00 по Киеву
7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Пресс-служба горняков сообщила, что команда уже прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях клуба.
