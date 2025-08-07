Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
Лига Европы
07 августа 2025, 20:18 |
63
0

ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса

Горняки проведут поединок Q3 Лиги Европы 7 августа в 21:00 по Киеву

07 августа 2025, 20:18 |
63
0
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
ФК Шахтер

7 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Шахтер Донецк (Украина).

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Афинах, Греця. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Пресс-служба горняков сообщила, что команда уже прибыла на арену. Соответствующие видео появилось в социальных сетях клуба.

ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса

По теме:
Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
видео Панатинаикос Шахтер Донецк Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Футбол | 06 августа 2025, 22:43 4
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»

Легенда украинского футбола считает, что динамовцы могли проиграть с большим счетом

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07 августа 2025, 07:41 11
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Футбол | 07.08.2025, 12:10
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Ядерный оборотень. Что нужно знать о Пакше
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Футбол | 06.08.2025, 22:40
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Футбол | 07.08.2025, 18:53
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Экс-звезда Динамо ждет фиаско Шахтера в Лиге Европы: «Это не моя команда»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 2
Бокс
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 1
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем